C’è molta curiosità intorno agli sviluppi futuri – e prossimi – del panorama streaming con l’imminente ingresso della Disney, della Warner e della Comcast nell’arena che, finora, vede Netflix come top player quasi indisturbato.

In un nuovo approfondimento di Deadline dedicato alla fusione fra la Disney e la Fox possiamo trovare un dato estremamente interessante su Disney+, il servizio che la Casa di Topolino lancerà nel corso dell’anno.

Il sito segnala che lo studio e le sue sussidiarie, Marvel Studios, Lucasfilm e Pixar, starebbero già sviluppando qualcosa come 18 film e sedici serie televisive.

Ora come ora si sa con certezza che la Lucasfilm sta lavorando a due serie su Star Wars, The Mandalorian e il prequel di Rogue One le cui riprese dovrebbero partire dopo l’estate, i Marvel Studios a quella di Loki e la Disney al remake live action di Lilli e il Vagabondo.

La major dovrebbe spendere qualcosa come 500 milioni di dollari nella produzione di contenuti originali, un budget che si articolerà fra le serie TV e dei film dal budget compreso fra i 20 e i 60 milioni di dollari.

Come specificato da Bob Iger, presidente e CEO della Disney Bob Iger, in un’intervista a inizio gennaio, la strategia della major è e resta quella di produrre pellicole ad alto budget concepite per il grande schermo (che chiaramente approderanno su Disney+ in seguito) e progetti a budget medio-basso per la piattaforma SVOD.