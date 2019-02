tempo di lettura 2'

USA Today ha commissionato un sondaggio a Fandango a proposito dell’imminente cerimonia degli Oscar. A un campione di 3000 spettatori abituali è stato chiesto di esprimere una preferenza per ilche dovrebbe vincere la 91esima edizione degli Academy Awards domenica prossima.

Il cinecomic Marvel con Chadwick Boseman è balzato in cima alle preferenze con il 24%, seguito da A Star Is Born (19%) e il biopic sui Queen Bohemian Rhapsody (18%). A seguire troviamo Green Book (14%), BlacKkKlansman (8%), Roma (7%), La Favourita (6%) e infine Vice (4%).

Quanto alle altre categorie, gli spettatori hanno indicato Lady Gaga e Rami Malek come migliori attori protagonisti, Mahershala Ali e Regina King invece come non protagonisti, mentre Spike Lee come regista.

Va detto che sin dalle prime indagini di Fandango e Usa Today c’è sempre stata una discrepanza tra il voto del “pubblico” e il responso della giuria degli Oscar. L’anno scorso c’è stato un accordo totale su Shape of Water, ma negli anni passati gli spettatori avevano votato per American Sniper (2015), Revenant: Redivivo (2016) e Il Diritto di Contare (2017).

La 91esima edizione degli Oscar si terrà il 24 febbraio in diretta dal Dolby Theatre presso Hollywood & Highland. Quest’anno non vi sarà un conduttore principale: la cerimonia verrà presentata da un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo.

