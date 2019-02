tempo di lettura 2'

L’ultimo trailer di, il film diil 5 aprile 2019 negli Stati Uniti e ilin Italia, ha svelato una grossa differenza rispetto al romanzo di Stephen King (Cimitero Vivente).

A tornare dal mondo dei morti non è il piccolo Gage, ma la sua sorella maggiore Ellie, interpretata da Jeté Laurence.

Tempo fa, abbiamo già avuto modo di riportare le parole con le quali i realizzatori hanno motivato il cambio (maggiori dettagli a questo link).

In un’intervista rilasciata a margine della promozione del suo nuovo film, The Aftermath, Jason Clarke (il dottor Louis Creed in Pet Sematary) ha spiegato che il cambiamento è stato fatto con la “benedizione” di Stephen King.

È molto semplice motivare la modifica. Non puoi fare un film come questo con un bambino di tre anni, finiresti per impiegare una bambola o una qualche roba animata. Con una ragazzina di 7-9 anni ti puoi permettere una storia molto più profonda. E il pubblico verrà ripagato, compreso chi si lamenta. Che poi a un sacco di persone non è importato nulla. Di sicuro per Stephen King non è stato un problema.

Kevin Kolsch e Dennis Widmyer sono i registi scelti dalla Paramount per dirigere il film. Tra i produttori, Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian.

Nel cast Jason Clarke, John Lithgow, Naomi Frenette, Jeté Laurence e Hugo Lavoie.

La sinossi: