Come da tradizione, a 24 ore dagli Oscar laha assegnato i premi ai peggiori film dell’anno, ed èa vincere l’ambito Lampone d’Oro, oltre a tre altri premi: peggior regista, peggior attore non protagonista (John C. Reilly) e peggior prequel/remake/rip-off o sequel.

Due premi anche al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump: peggiore attore e peggior coppia sullo schermo sia per Death of a Nation e Fahrenheit 11/9.

Vittoria “doppia” anche per Melissa McCarthy, che ottiene il premio come peggiore attrice per Life of the Party e Pupazzi Senza Gloria e il premio “riscatto” per Copia Originale.

Ecco la lista completa:

PEGGIOR FILM

Holmes & Watson PEGGIOR REGISTA

Etan Cohen / Holmes & Watson PEGGIOR ATTORE

Donald Trump / Death of a Nation, Fahrenheit 11/9 PEGGIORE ATTRICE

Melissa McCarthy / Life of the Party, The Happytime Murders PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

John C. Reilly / Holmes & Watson PEGGIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Kellyanne Conway / Fahrenheit 11/9 PEGGIOR COPPIA SULLO SCHERMO Donald Trump & his self-perpetuating pettiness / Death of a Nation, Fahrenheit 11/9 PEGGIOR PREQUEL, REMAKE, RIP-OFF O SEQUEL Holmes & Watson PEGGIOR SCENEGGIATURA

Fifty Shades Freed IL PREMIO RAZZIE “RISCATTO” Melissa McCarthy / Can You Ever Forgive Me? BARRY L. BUMSTEAD AWARD Billionaire Boys Club

