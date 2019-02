tempo di lettura 2'

Il gatto Goose farà il suo debutto ina marzo. Come sappiamo Goose è stato interpretato da 4 gatti diversi, come rivelato dal produttore in una recente intervista , anche se il grande del lavoro lo ha fatto il gatto Reggie a quanto pare.

In una recente intervista Brie Larson e Samuel L. Jackson hanno parlato della loro esperienza sul set insieme al felino, e non è stata delle migliori in realtà: “Sono gravemente allergica”, ha rivelato la Larson, “Non è una cosa da “diva”. Non potremo lavorare insieme”.

Jackson ha poi aggiunto:

Non sono molto un tipo da gatto. Ma neanche un tipo da cane o da pesce… Reggie è come la maggior parte degli animali che vengono portati sul set e che sono stati addestrati per fare questo o quello. Gli dai qualcosa da mangiare, parli con loro in maniera gentile, gli dai da mangiare di nuovo. C’erano 4 gatti in realtà ma Reggie ha fatto la maggior parte del lavoro pesante, il più delle volte.

Scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden e Ryan Fleck (Mississippi Grind e Half Nelson), il film arriverà nelle sale italiane il 6 marzo 2019.

Noi di BadTaste.it saremo ad Arcadia Cinema di Melzo il 6 marzo alle ore 19.50: il film verrà proiettato sul gigantesco schermo della Sala Energia in Dolby Atmos – laser projection, e tutti i partecipanti riceveranno dei gadget del film. Come sempre, realizzeremo un video con la vostra opinione sul film, e per questo motivo siete tutti invitati a venire in cosplay!

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.

FONTE: CB