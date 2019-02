tempo di lettura 4'

La Universal ha diffuso online i dati ufficiali delle varie edizioni home video (Dvd, Blu-ray e 4K UHD) di, il film di Christian Rivers scritto e prodotto da Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens approdato nelle nostre sale a dicembre.

Ecco il comunicato stampa con tutte le informazioni sulle varie edizioni e i packshot ufficiali:

AVVENTURA ED AZIONE EPICHE

DALL’IMMAGINAZIONE DI PETER JACKSON PER UN FILM VISIVAMENTE D’IMPATTO

MACCHINE MORTALI

DISPONIBILE DAL 27 MARZO 2019 IN DVD, BLU-RAY, 4K ULTRA HD E DIGITAL HD

CON UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

Dal regista visionario Peter Jackson, Macchine mortali arriva nei formati Dvd, Blu-ray, 4K Ultra HD e Digital HD a partire dal 27 marzo 2019 con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Centinaia di anni dopo la disfatta della nostra civilizzazione, un nuovo mondo è emerso in Macchine mortali. Una misteriosa giovane donna di nome Hester Shaw (Hera Hilmar, Anna Karenina) dirige una banda di emarginati nella lotta per impedire a Londra – ora una gigantesca città su ruote – dal divorare qualunque cosa sul suo percorso.

Macchine mortali offre un’esperienza visiva ad altissima definizione degli incredibili effetti speciali del film. Sono presenti oltre sessanta minuti di contenuti speciali del dietro le quinte, tra cui uno sguardo in profondità a come la troupe ha dato vita alla visione del futuro di Macchine mortali e un commento del regista Christian Rivers.

Basato sulla premiata saga di libri di Philip Reeve, Macchine mortali è un’epica avventura diretta dal premio Oscar per gli effetti speciali Christian Rivers (King Kong). Insieme a Rivers, i film-maker protagonisti delle trilogie di Lo Hobbit e Il signore degli anelli, vincitori degli Academy Award per tre volte, Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, che hanno scritto la sceneggiatura. Macchine mortali nel formato 4K Ultra HD enfatizza gli effetti speciali da rimanere a bocca aperta, creati dal team Weta Digital guidato da Ken McGaugh, Kevin Smith, Luke Millar e Dennis Yoo. A bordo in qualità di produttori ci sono Zane Weiner (la trilogia de Lo Hobbit), Amanda Walker (la trilogia de Lo Hobbit) e Deborah Forte (Piccoli brividi), insieme a Walsh e Jackson. Ken Kamins (la trilogia de Lo Hobbit) si unisce a Boyens come produttore esecutivo. Macchine mortali include nel cast Hera Hilmar (Anna Karenina), Robert Sheehan (Geostorm, Three Summers), Jihae (“Mars”), Hugo Weaving (Il Signore degli anelli, V per Vendetta), e Stephen Lang (Avatar, Man in the dark).

CONTENUTI BONUS ESCLUSIVI NEI FORMATI 4K ULTRA HD, BLU-RAY 3D, BLU-RAY E DVD:

Benvenuti a Londra – In questo dietro le quinte suddiviso in 5 parti, i produttori rivelano i segreti dietro l’ambizioso progetto di mettere un’intera città in movimento su ruote.

La creazione della Bestia

I livelli di Londra

I più piccoli dettagli

Il museo di Londra

Medusa e St. Paul’s

Commento al film con il regista Christian Rivers

La fine degli antichi – Scoprite i segreti della Guerra dei Sessanta Minuti mentre viaggiate attraverso il Museo di Londra. Guidati dal Corpo degli Storici, scoprite cosa ha segnato la fine degli Antichi migliaia di anni prima degli eventi di Macchine mortali.

La serie di personaggi – Uno sguardo in profondità ai personaggi del film.

Hester Shaw

Tom Natsworthy

Anna Fang

Thaddeus Valentine

Shrike

Nell’aria – Unisciti alla Lega Anti-Trazionista e scopri cosa è successo nella creazione dell’Airhaven.

E molto altro!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-rayTM e il Blu-rayTM. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayTM, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

Blu-rayTM sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surround, come al cinema.

FILMMAKERS:

Cast: Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide e Stephen Lang

Diretto da: Christian Rivers

Sceneggiatura di: Fran Walsh & Philippa Boyens & Peter Jackson

Basato sul libro di: Philip Reeve

Prodotto da: Zane Weiner, Amanda Walker, Deborah Forte, Fran Walsh, Peter Jackson

Produttori esecutivi: Philippa Boyens, Ken Kamins

Direttore della Fotografia: Simon Raby

Production Designer: Dan Hennah

Montaggio: Jonno Woodford-Robinson

Costume Designer: Bob Buck

Musiche di: Tom Holkenborg

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Fantasy

Dischi: 2

Durata: 2 ore e 8 minuti ca.

Video: 2160p UHD Dolbyvision/HDR10 Widescreen 2.35:1

Audio: Inglese, Tedesco Dolby Atmos; Italiano Dolby Digital Plus 7.1, Turco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Turco

Contenuti Speciali: • Benvenuti a Londra • La fine degli Antichi • La serie di personaggi • Nell’aria • E molto altro ancora!

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Fantasy

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 8 minuti ca.

Video: 1080i/p High-Definition Widescreen 2.39:1

Audio: Inglese, Tedesco Dolby Atmos; Italiano Dolby Digital Plus 7.1, Turco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Hindi, Turco

Contenuti Speciali: • Benvenuti a Londra • La fine degli Antichi • La serie di personaggi • Nell’aria • E molto altro ancora!

INFORMAZIONI TECNICHE DVD