Dopo gli attacchi e le polemiche relative ai giorni scorsi, Rotten Tomatoes ha deciso di disabilitare i commenti degli utenti nella pagina dedicata a

Le finte recensioni nelle ultime ore avevano portato il cinecomic a un valore del 52%, il più basso mai registrato da un film della Marvel. A questo punto gli utenti potranno dire la propria sul film di Anna Boden e Ryan Fleck solamente dopo l’uscita del film, anche se il sito non si è ancora espresso ufficialmente.

Il nuovo obiettivo adesso sembra essere Star Wars: Episodio IX. La situazione sembra meno drastica rispetto al film di Brie Larson (verso cui, ricordiamo, erano stati rivolti insulti volgari e sessisti), ma in generale si tratta di commenti di persone che non hanno apprezzato Gli Ultimi Jedi e anche Il Risveglio della Forza.

Non mancano comunque lamentele relative al “trattamento Disney” dell’Universo di Star Wars, ai nuovi personaggi come Rey, Rose Tico e Finn, e attacchi verso Kathleen Kennedy, rea di aver distrutto un franchise. Ciliegina sulla torta alcuni commenti di carattere sessista secondo cui Rey che usa la Forza è un “tradimento” di Guerre Stellari.

“La Forza è donna a quanto pare e Kathleen Kennedy ha detto che non deve nulla agli appassionati maschi….nessun problema, non le darò i soldi di un maschio” si può leggere tra i vari post.

Ci sono pagine e pagine di commenti risalenti al 25 febbraio, perciò la sensazione è che si tratti di un vero e proprio movimento diffamatorio. A questo punto resta da capire se Rotten Tomatoes prenderà delle decisioni definitive sulla questione. Vi terremo aggiornati.

Scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden e Ryan Fleck (Mississippi Grind e Half Nelson), il film arriverà nelle sale italiane il 6 marzo 2019.

Noi di BadTaste.it saremo ad Arcadia Cinema di Melzo il 6 marzo alle ore 19.50: il film verrà proiettato sul gigantesco schermo della Sala Energia in Dolby Atmos – laser projection, e tutti i partecipanti riceveranno dei gadget del film.

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.