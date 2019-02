Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Queste le sue parole:

Tutto ciò che arriverà dopo Endgame, e dopo Spider-Man: Far From Home, sarà diverso e unico, come d’altronde abbiamo sempre cercato di fare con ogni film. Siamo decisi a riportare volti noti sul grande schermo, ma al contempo vogliamo presentare personaggi che la maggior parte del mondo non conosce, un po’ come i Guardiani e i Vendicatori prima che girassimo Avengers. Ce ne sono così tanti.

Gli Eterni sono un gruppo di questi, e ci alletta l’idea di presentare un gruppo sin da subito piuttosto che realizzare un film alla volta come abbiamo fatto con Avengers. Vogliamo fare qualcosa nello stile Guardiani, anche se non mi riferisco al tono ma all’idea di proporre un gruppo già formato.

Prima parlavamo degli anni ’60 e ’70. Jack Kirby ha svolto un lavoro immenso e epico con gli Eterni che copre decine di migliaia di anni, ed è una cosa che non abbiamo mai fatto, ecco perché tra i tanti progetti del post-Endgame l’abbiamo trovata la cosa la più allettante.