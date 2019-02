tempo di lettura 1'

Dopo il grande successo dell’anteprima gratuita dia Milano e Roma, la Warner Bros. ha deciso di lanciare un’anteprima grauita del film anche nella città di Torino.

Il film verrà proiettato al cinema UCI Torino Lingotto (Sala 1) sempre lunedì 4 marzo, alle ore 20. I posti disponibili per ciascun lettore sono uno o due, per prenotarsi basta cliccare sul link sottostante e registrarsi. Attenzione: come sempre, vi invitiamo a prenotarvi solo se realmente intenzionati a partecipare, per dare l’opportunità a tutti di ottenere i biglietti.

Ai lettori di Milano e Roma ricordiamo che le anteprime si terranno lunedì alle ore 20.00 a Milano al cinema CityLife Anteo e a Roma al cinema Quattro Fontane.

Protagonisti del film Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Jay Ellis, Tyler Labine, Nik Dodani e Yorick van Wageningen.

Escape Room è un thriller psicologico che vede protagonisti sei sconosciuti che si ritrovano coinvolti in un gioco pericoloso e sono costretti ad usare l’ingegno per trovare indizi e salvare la propria vita. L’uscita nelle nostre sale è fissata al 14 marzo.