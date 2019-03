tempo di lettura 3'

Dopo avervi già proposto la spiegazione di Simon Kinberg alla morte che si vede nel nuovo trailer di, ecco altri estratti dall’intervista condotta da Entertainment Weekly a proposito del film in arrivo il prossimo 6 giugno.

Il regista ha praticamente confermato che Mystica morirà per mano di Jean Grey e ha poi alluso alla possibilità che non sarà l’unica:

Ci saranno altre grosse morti nel film? Sì, ci sono certamente altre vittime in questo film.

In X-Men: Conflitto Finale, Jean torna a casa e uccide il Professor X. In questo film uccide invece Mystica. È una coincidenza? Ne ero cosciente, ci sono scene con lei che torna a casa nei fumetti. […] In fase di scrittura non me ne sono accorto, a essere onesto. In fase di montaggio, quando sono passato da una fase creativa a una obiettiva, ho pensato: “Oh sì, succede anche in X3”. Non è da intendere come omaggio, perché si tratta di una sequenza molto, molto diversa.

Quali sono i poteri del personaggio di Jessica Chastain?

La sua mente è sicuramente forte quanto quella di Jean, Jean non riesce a leggerle nel pensiero. Come si vede nel trailer, riesce a manipolare le persone e a fargli vedere quello che lei vuole che vedano. Ma ha tanti altri poteri che esploreremo: alcuni di tipo mentali, altri più fisici. C’è un’intera sequenza in cui praticamente separa tutti gli X-Men.

Magneto è con due mutanti mentre affronta Jean a New York. Di chi stratta?

Posso dire che è una di loro è Selene, che ha diverse versioni nei fumetti e fa parte del Club Infernale.

Ci sarà il Club? No, non sarà nel film.

Dark Phoenix sarebbe dovuto uscire a novembre e adesso arriverà a giugno. Perché lo slittamento? Per una serie di fattori. Uno, novembre è sempre stata una data ambiziosa, vista la quantità elevata di effetti visivi nel nostro film. Quando ci siamo resi conto che non saremmo stati in grado di completare il film e raggiungere il livello prefissato da un punto di vista visivo, abbiamo pensato di spostarlo a febbraio.

Ma poi, visto il nostro calendario internazionale e valutata la velocità con cui potevamo far uscire i nostri materiali in altri territori, abbiamo ritenuto febbraio non solo una data difficile, ma anche non la più adatta per l’uscita internazionale. Molto vicina a Captain Marvel. Lo studio ha iniziato a reputarlo un film tanto colossale da poterlo posizionare nel periodo più competitivo per i film, che è l’estate. Abbiamo così iniziato a vagliare diverse uscite estive e abbiamo scelto il 7 giugno. È comunque molte settimane dopo Avengers, perciò sarà passato un po’ di tempo per un altro cinecomic e magari la gente avrà voglia di vederne un altro.

X-Men: Dark Phoenix sarà nei cinema italiani il 6 giugno.

Questa la sinossi:

La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Genosha, per salvare la vita della loro amica.

Nel film troveremo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.