Nuovi ingressi nel cast di, l’atteso sequel diretto daannunciato a sorpresa pochi mesi fa e in arrivo il 10 luglio 2020.

Stando a quanto rivelato da Variety, Finn Wolfhard (Stranger Things, It) è in trattative per entrare nel cast della pellicola nel ruolo di uno dei quattro giovani protagonisti (due ragazzi e due ragazze), mentre Carrie Coon (Fargo, Avengers: Infinity War) sarà sua madre, una donna single. Non sono disponibili ulteriori dettagli sui loro personaggi, né su come entreranno in contatto con i protagonisti della saga.

Scritto da Reitman e Gil Kenan, il film sarà un sequel diretto di Ghostbusters 2 (1989), mentre non sarà collegato alla pellicola al femminile uscita nel 2016. Non è ancora chiaro chi tra Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Rick Moranis e Annie Potts tornerà nel cast.