Iniziano nuovamente a muoversi le cose intorno a, nuova trasposizione del noto “mostro” della Universal che sarà diretto dae prodotto da Jason Blum.

Secondo quanto riportato da Variety Elisabeth Moss sarebbe infatti in trattative per entrare a far parte del cast del progetto. Inoltre pare che Johnny Depp sia ufficialmente fuori dal cast, come si vociferava già da qualche mese.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo l’attrice in Noi, nuovo thriller/horror scritto e diretto da Jordan Peele.

