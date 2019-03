Spoiler

Nonostante l’aura di segretezza che avvolgeda mesi abbia impedito, in occasione della New York Toy Fair, la tradizionale fuoriuscita di spoiler, a due mesi dall’uscita dell’atteso blockbuster qualche indizio sulla trama inizia a trapelare grazie alla diffusione online di nuove foto dei set LEGO del film.

Nello specifico, su Reddit l’utente SpiderJaz ha pubblicato le foto di due set che potrebbero lasciar intuire alcune svolte narrative del film. Attenzione, perché sono presenti potenziali spoiler (anche se in passato è capitato più volte che i set LEGO contenessero elementi presi solo in considerazione nelle trame dei film).

Il primo set è relativo a una sequenza d’azione ambientata nella base degli Avengers: gli Outrider, l’esercito di Thanos, invadono la base e vengono contrastati da Iron Man, Nebula, Hulk e Captain Marvel. Nebula in particolare indossa l’uniforme speciale “bianca” di cui parlammo qualche settimana fa. Nel secondo set ritroviamo la Sala delle Armature di Iron Man, sempre sotto attacco da parte degli Outriders.

Come noto, la Sala delle Armature è andata distrutta in Iron Man 3. L’ipotesi è che nella sequenza in cui è ambientato il primo set LEGO alcuni Avengers, indossando le armature speciali, si siano spostati nel Regno Quantico con l’obiettivo di tornare indietro nel tempo e che Thanos intenda fermare questo piano invadendo la base. Ecco quindi che il secondo set è in effetti ambientato nel passato: è possibile che gli Outriders siano riusciti a inseguire fin lì gli Avengers.

Ovviamente sono solo teorie: potete vedere le immagini qui sotto!

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

