Alcune delle sequenze più divertenti ed iconiche disono sicurante quelle che vedono coinvolte le Principesse Disney e Vanellope.

In una recente intervista a The A.V. Club i registi del film, Rich Moore e Phil Johnston, hanno parlato della vaga possibilità di vedere su grande schermo uno spin-off proprio dedicato alle iconiche Principesse:

Quando sei a Stoccolma e ti viene chiesto: “Hai preso in considerazione di realizzare un film sulle Principesse?”, allora penso che sia un’idea che vale la pena di essere esplorata, perché ovunque andiamo abbiamo questo riscontro. “Oh mio Dio, amiamo le Principesse in questo modo”. Non soltanto la scena in cui incontrano Vanellope e spiegano alla giovane cosa significa essere una principessa, ma anche quando entrano in azione [..].

Moore ha poi continuato dicendo:

Non so se ci sono serie conversazioni in corso [su uno spin-off], ma abbiamo sentito molte risposte positive dai fan.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un film animato incentrato interamente sulle Principesse Disney? Ditecelo nei commenti!

Diretto da Rich Moore e Phil Johnson e prodotto da Clark Spencer, il film è ambientato sei anni dopo i fatti del primo (proprio come la distanza tra il primo e il secondo film); quando un router wi-fi viene collegato alla sala giochi dove vivono i personaggi, Ralph e Vanellope intraprendono una nuova avventura.

I due lasciano infatti la sala giochi di Litwak avventurandosi nel misterioso ed eccitante mondo di internet. Dovranno rischiare tutto ciò che hanno viaggiando nel world wide web in cerca di un pezzo di ricambio per riparare il videogioco di Vanellope, Sugar Rush. Si affideranno ai cittadini di internet per navigare, e incontreranno un’imprenditrice del web chiamata Yesss (Taraji P. Henson), algoritmo a capo del sito BuzzzTube.

