tempo di lettura 5'

Questo weekend si terrà l’edizione 2019 di Cartoomics, la grande manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, dell’intrattenimento, dei giochi di ruolo e del cosplay che si tiene ogni anno alla Fiera di Milano di Rho.

Tantissimi gli appuntamenti dedicati al cinema, all’home video e alle serie. Vi riportiamo il comunicato con il calendario della MovieCon:

8-9-10 marzo 2019

Cartoomics – Fiera Milano Rho – Padiglione 12

Cinema+ home-video + serie tv

Tanto divertimento e tantissimo cinema. Terminato ilquinquennio della gloriosa Movie Time Machine, l’area cinema ed entertainment di Cartoomics diventa un vero e proprio MovieCon che ospiterà contenuti dedicati al cinema e attività in collaborazione con le maggiori realtà nazionali di cinema e tv.

Ad accogliere il pubblico all’ingresso sia della fiera che dell’area MovieCon sarà Shazam! star della 26° edizione diCartoomics: Shazam! invita il pubblico di Cartoomics ad “estendere il proprio universo” tramite la campagna della fiera di cui è il testimonial. Un grande e spettacolare stand accoglierà il pubblico che sarà ingaggiato in tre challenge che hanno l’obiettivo di far scoprire a ciascuno dei partecipanti i propri “superpoteri” ma con l’allegria e la leggerezza che caratterizzano questo nuovo protagonista dell’universo DC. Shazam! nelle sale dal 3 aprile con Warner Bros. Pictures.

Tra le anticipazioni imperdibili, sabato alle ore 16.00, saranno proiettati i primi 5 minuti in anteprima mondiale del film Captive State, sci-fi movie nelle sale con Adler Entertainment dal 28 marzo diretto da Rupert Wyatt, regista de L’alba del pianeta delle scimmie. Dieci anni dopo un’invasione extra terreste, il mondo è governato dagli alieni. Gli umani si dividono in due fazioni, coloro che accettano il nuovo governo e coloro che invece si oppongono dando vita alla Ribellione.

La casa di distribuzione 20th Century Fox porta in fiera un corner per divertenti photo opportunity: foto da brivido con il film Pet Sematary, tratto dalbestseller di Stephen King, al cinema il 9 maggio; presente il fondale con poster in preview di Rocketman, l’atteso biopic sulla vita di Elton John, al cinema il 30 maggio e ancora il fondale con poster in preview con un twist decisamente femminile di X-Men: Dark Phoenix, il nuovo episodio della saga, al cinema il 6 giugno.

Dopo la positiva esperienza del 2018, ritornano a Cartoomics gli UniVisionDays – Memorie del cinema, visioni del futuro, manifestazione promossa dall’Associazione UNIVIDEO (Unione Italiana Editoria Audiovisiva MediaDigitali e Online) che ospiterà momenti di approfondimento sul mondo dell’Home Entertainment. L’evento prevede un ricchissimo calendario di proiezioni e incontri imperdibili con i protagonisti della creatività e con i professionisti dell’industria audiovisiva italiana. Tra gli appuntamenti da non mancare venerdì 8 la presentazione del film Hotel Gagarin alla presenza del regista e del cast e sabato 9 l’incontro con Enzo d’Alò, regista de La Gabbianella e Il Gatto.

Numerosi gli EVENTI SPECIALI organizzati nei tre giorni di UniVisionDays: venerdì 8 i visitatori sono invitati a prendere parte all’iniziativa a scopo benefico “Stompfor Queen” realizzata da 20th Century Fox HE in occasione dell’uscita del film Bohemian Rhapsody; mentre sabato 9 si festeggiano i 10 anni di film targati Marvel Studios in occasione dell’uscita del film Captain Marvel alla presenza dell’attore Valerio Aprea, di esperti del mondo Marvel e di uno show painting di un noto artista in collaborazione con Panini Comics.

Grande chiusura domenica 10 con Emis Killa e Carosello Records che presentano SUPEREROE, il disco del rapper multiplatino declinato in musica, fumetto e cinema, e la proiezione in anteprima del cortometraggio contenuto nell’album (regia di AlexPrete con Emis Killa e Giacomo Ferrara) a cui seguirà il Q&A con ilpubblico e i fan. Sempre nella giornata di domenica verràpresentata “La grande avventura scientifica” in occasione dei 50 anni dall’allunaggio e raccontata attraverso le immagini del film Il Primo Uomo, Gravity e Interstellar supportati dagli interventidegli esperti dell’ASI – AGENZIA SPAZIALE ITALIANA che patrocina l’evento.

Warner Bros. sarà presente anche con ANIMALI FANTASTICI – I CRIMINI DI GRINDELWALD in occasione dell’uscita in DVD e Blu-ray del film il prossimo 14 marzo. Un’enorme bacchetta magica alta 3 metri sarà a disposizione per photo-opportunity e condivisioni social per i tre giorni della fiera, mentre sabato 9 verranno presentati, in collaborazione con UniVisionDays, i contenuti extra del secondo capitolo della saga alla presenza dell’attore Valerio Aprea.

Le tre intensissime giornate celebreranno, ancora una volta, l’Home Entertainmentcome prodotto editoriale privilegiato di intrattenimento e di culturaattraverso un programma curato dagli Associati Univideo e dal giornalista e critico Marco Spagnoli, responsabile editoriale della manifestazione.

Il progetto vede nuovamente la collaborazionecon YAMAHA Music, leader mondiale nel settore degli strumenti musicali e dei dispositivi di riproduzione musicale, che sarà il partner tecnico dell’area, avendo progettato un setupaudio multicanale per garantire una totale e coinvolgente immersione “sonora” degli spettatori, oltre ad organizzare nei tre giorni di fiera l’appuntamentoquotidiano YAMAHA Music for GAMING presso il MovieCon con i più noti youtuber del web e che culminerà nella giornata di domenica con la premiazionedel torneo RainbowSix by Mantus.

Confermato l’appuntamentocon GOTHAM SHADOWS. Il fan club cheriunisce gli appassionati italiani del mondo di Batman, sarà presente anche inquesta edizione per celebrare l’importante anniversario degli 80 anni diBatman. È prevista la presenza tutti i giorni del grandissimo artista Claudio Castellini; il Maestro, oltre ad unirsi ai festeggiamenti, presenterà la suaultima fatica in ambito DC Comics, dedicata all’Uomo d’Acciaio, ovvero laminiserie “Man and Superman”, realizzata in collaborazione con ilgrande scrittore di comics Marv Wolfman, svelerà una stampa inedita e saràprotagonista di un panel a lui dedicato sabato 9 marzo. Le celebrazioni di Gotham Shadows per gli 80 anni del Cavaliere Oscuro proseguiranno contantissimi altri momenti di incontro, tra cui il panel di sabato 9 dedicato ai doppiatori storici di Batman e Joker, Marco Balzarotti e Riccardo Peroni, e a seguire il panel dedicato alla genesi della Graphic Novel “Batman Europa” editata dalla DC Comics nel 2015, alla presenza degli autori Matteo Casali e Giuseppe Camuncoli.

Grande protagonista dell’areaMovieCon anche l’ASSOCIAZIONE GHOSTBUSTERS ITALIA che sarà presente con la sua passione ed entusiasmo perintrattenere i visitatori con la rinnovata miscela di sempre fatta di giochi, spettacolo, musica e tanta travolgente simpatia. Inoltre quest’anno in occasione del 35mo anniversario della pellicola cult “Ghostbusters” lo stand sarà arricchito da una mostra interamente dedicata al mondo degli acchiappafantasmi e il sequel di Ghostbusters che uscirà nel 2020. Nella giornata di domenica 10 gliamici di GHOSTBUSTER ITALIA in collaborazione con UniVisionDays celebreranno insieme ai visitatori i 35 anni di Ghostbuster.

E ancora, lascatenata crew di Crossover UniversoNerd vi attende con divertenti appuntamenti live per parlare del mondo geek e nerd a 360°.

Cosplayer manon solo, quest’anno Cartoomics coincide con il Carnevale Ambrosiano: quale migliore occasione per andare in fiera con il proprio costume e partecipare all’esclusivo CARTOOMICS CARNIVALCONTEST riservato ai lettori di ViviMilano?

Debutterà a Cartoomics il progetto di brand-extension di MyMovies.it, sito di riferimento per tutti gli appassionati e fruitori di cinema: verranno presentati al pubblico una serie di oggetti dimerchandising personalizzati, frutto della collaborazione con lo IED – IstitutoEuropeo di Design – di Roma che ha ideato un concept creativo partendo dai valori e dagli elementi grafici del sito web. La collezione 2019 è ispirata ai generi cinematografici e si declina sultema ‘In case of emergency’.

Questa edizione di Cartoomics vede nuovamenteanche la presenza commerciale di GAMETEKK (Franchising MT sul mondo Games ed Home Entertainment) che saràpresente con uno spazio dedicato alla vendita di DVD, Blu-Ray™ e videogame.

L’area MovieCon è gestita dell’agenzia ECHOche da anni cura questa parte della manifestazione e che come per l’edizioneprecedente ha coordinato anche la presenza degli UniVision days.