Il rumour stava circolando già da un po’ su Twitter nei giorni scorsi.

Parliamo della voce che vedeva i Marvel Studios pronti ad avere il primo protagonista omosessuale in una pellicola dell’UCM, nello specifico quella de Gli Eterni.

Interpellata in materia alla premiere di Captain Marvel a Los Angeles, Victoria Alonso, presidente della produzione presso la divisione cinematografica della Casa delle Idee, non ha confermato i piani per il titolo in questione, ma ha ammesso che secondo lei “il mondo è pronto ad avere un lungometraggio dell’UCM con un protagonista omosessuale”.

In merito agli Eterni non ha né confermato né smentito il rumour dei giorni scorsi limitandosi a dire che

Siamo impegnati nella ricerca del miglior cast possibile per Gli Eterni e quando potremo e saremo pronti ad annunciarlo lo faremo.

Ulteriori parole sono state spese su quanto la diversità e l’inclusione siano concetti che stanno davvero a cuore ai Marvel Studios:

Perché non dovrebbe essere così? È una questione che mi sta molto a cuore, devo dirtelo. Tutto il successo dei Marvel Studios è dovuto alla presenza di persone che sono incredibilmente differenti fra loro. E d’altronde perché non dovrebbe essere così? Perché dovremmo essere riconosciuti solo da un determinato genere di persone? La nostra platea è globale, diversificata e inclusiva. Se non spingessimo sul pedale della diversità e inclusività non riusciremmo a ottenere i nostri continui successi. Siamo determinati ad avere ciò per tutte le persone la fuori che guardano i nostri film.

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.