Quando il primo film della saga venne realizzato tutti ottennero un ottimo compenso. Ora, il problema non è che queste persone vogliono essere strapagate per realizzare il terzo film. È la Disney, che ritiene di avere altri film in cantiere in grado di incassare molto di più. Penso che si sbaglino, nel senso: hanno ragione riguardo ai film che stanno facendo, fanno un ottimo lavoro realizzando pellicole di successo. Ma penso che Il Mistero dei Templari 3 sarebbe uno di questi film. Non si rendono conto di quanto internet voglia questo film.

Si era espresso così, la scorsa estate, il regista Jon Turteltaub quando, durante la promozione stampa di Shark – Il Primo Squalo gli era stata posta una domanda sulla terza avventura de Il Mistero dei Templari.

Dall’incontro con gli azionisti Disney da cui sono emersi alcuni dettagli sulle scene di Star Wars IX e di Avengers: Endgame che sono state mostrate ai presenti, Bob Iger non si è fatto trovare impreparato quando gli è stata posta una domanda incentrata proprio su National Treasure 3. Il dirigente ha spiegato che si tratta di un argomento di conversazione ricorrente in Disney e che Jerry Bruckheimer, è sempre intenzionato a produrlo. L’unico problema è che ancora non si è trovata la giusta maniera di farlo, motivo per cui non è mai stata data la “luce verde” al progetto.

Sarà interessante vedere se, magari, la saga potrà rinascere quando Disney+, la piattaforma streaming della casadi topolino, vedrà finalmente la luce…