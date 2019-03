tempo di lettura 3'

È caduto l’embargo per le prime reazioni della stampa sui social su, il nuovo cinecomic tratto dai fumetti DC in arrivo al cinema tre mesi dopo il successo globale di Aquaman.

Ovviamente per farsi un’idea dell’accoglienza della critica sarà necessario aspettare le prime recensioni, intanto vi riportiamo alcune reaction:

Eric Eisenberg (Cinemablend) Shazam è delizioso. La sua classica struttura come film di origini è perdonabile perché porta in scena tutta una serie di novità – principalmente il suo entusiasmo bambinesco e allegro e la sua sincera prospettiva sulla famiglia. Inoltre Zachary Levi è nato per questa parte.

Mansoor Mithaiwala (ScreenRant) Shazam è emotivamente incostante, ma assolutamente divertente. Zachary Levi è perfetto come Shazam, anche se il vero eroe qui è Jack Dylan Grazer. Detto questo, è nella media dei film supereroistici, anche se l’impressione è quella di una bella boccata d’aria fresca.

Paul Shirey (Joblo) Zachary Levi trasuda carisma e simpatia, pur mostrando la vulnerabilità e la forza necessarie a trainare un film supereroistico. Ha quella scintilla, e spero di rivedere presto Shazam nell’Universo Cinematografico DC, da solo o in team.

Perri Nemiroff (Collider) È delizioso! Vivace, con molto cuore e tanta voglia di divertimento. L’elemento famigliare è incantevole, stesso dicasi per l’umorismo con cui Zachary Levi esplora i suoi nuovi poteri. L’ho già detto dopo It e lo ripeto: Jack Dylan Grazer è una star.

Peter Sciretta (Slashfilm) È in parte Mamma ho Perso l’Aereo, in parte Big: un film per famiglie che piacerà tantissimo al pubblico, pieno di allegria e appagamento, un film supereroistico a volte un po’ sopra le righe e kitsch. È divertente e mi ha sorpreso quanto si affidi al cuore. […] Ha un tono da film di John Hughes nel rapporto tra il protagonista e i suoi fratelli adottivi. […] A livello personale ho preferito Captain Marvel, ma ho l’impressione che la maggior parte dei critici abbia preferito Shazam! rispetto a quello.

Jim Vejvoda (IGN) Zachary Levi è nato per interpretare Shazam. Fa morire dal ridere insieme a Jack Dylan Grazer. Il film contiene diverse sorprese per gli appassionati dei fumetti ma offre molto anche al normale spettatore, conquisterà nuovi fan. I punti di forza di Shazam superano decisamente le sue debolezze.

Germain Lussier (IO9) Un altro successo per la DC. Sicuramente contiene l’umorismo e l’azione che cercate in un cinecomic, ma Shazam spicca grazie alla centralità della storia sulla famiglia, molto emozionante. Ho avuto qualche problema con il villain, ma la parte sulla famiglia è dinamica e potente.

Erik Davis (Fandango) Shazam! è grosso, impacciato, adorabile e diverso da qualsiasi altro film della DC. Sulla scia di Big, con azione supereroistica e molti riferimenti a Batman e Superman. Mi è piaciuto così tanto che avrei voluto abbracciarlo alla fine. I film DC stanno migliorando sempre di più.

Alla regia del film c’è David F. Sandberg (Annabelle: Creation) e nel cast troviamo star Zachary Levi (Chuck, Thor: Ragnarok), Asher Angel (Andi Mack) nel ruolo di Billy Batson e Mark Strong (Kingsman: The Golden Circle) nella parte del Dr. Thaddeus Sivana. Djimon Hounsou sarà lo Stregone che darà i poteri al giovane Billy.

Dalla sinossi:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, serve solo un po’ di magia per farlo emergere all’esterno. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta esclamare una singola parola – SHAZAM! – per fare sì che un quattordicenne si trasformi proprio nel supereroe adulto Shazam (Levi). Essendo tuttavia ancora un ragazzo nell’animo, Shazam rivela la sua versione adulta facendo ciò che ogni adolescente farebbe se avesse dei superpoteri: divertendosi. Può volare? Ha la vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle mani? Può saltare la lezione di studi sociali? Shazam inizia così a testare le proprie potenzialità con la spensieratezza di un ragazzo. Ma avrà bisogno di un maestro per imparare a sfruttare al massimo i suoi poteri e per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Ambientato principalmente a Philadelphia, in Pennsylvania, Shazam è stato girato in gran parte a Toronto. L’uscita italiana è prevista per il 3 aprile del 2019. A curare la distribuzione a livello globale è la Warner Bros. Pictures.