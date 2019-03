Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

In una serie di interventi su Vero, Zack Snyder ha ammesso che esiste una versione estesa definitiva di Zack Snyder.

Che si va ad aggiungere a quella cinematografica e a quella estesa già arrivata in home video al tempo contenente 18 minuti di scene aggiuntive.

Al tempo avevamo così descritto le scene in più presenti nella versione Extended della pellicola di Snyder:

In una delle nuove scene vedremo il personaggio di Baby Doll (Emily Browning) incontrarsi con il personaggio di High Roller (Jon Hamm) in un ambiente intimo. I due parlano, flirtano, e tutto diventa molto suggestivo in questa camera da letto rossa. Sembra quasi che High Roller stia per lasciare libera Baby Doll ma quando i due stanno per baciarsi, il film taglia bruscamente verso la lobotomia, com’è nella versione originale. In questa potevamo vedere il personaggio di Hamm dire qualcosa a proposito di questo effetto, “Hai visto quello? Mi ha dato un’occhiata.”, una frase che non aveva molto senso nella versione presentata al cinema. Nella extended invece il senso viene chiarito dato che noi vediamo quello che Baby Doll stava immaginando: la possibilità di amore e libertà.