tempo di lettura 1'

Le riprese di, stando a quanto riportato da JoBlo, potrebbero iniziare questo giugno ad Atlanta.

La pellicola sarà diretta da Michael Chaves, regista di La Llorona – Le Lacrime del Male e sarà basata su un uomo sotto processo per omicidio che afferma di essere posseduto.

Di recente James Wan aveva rivelato a proposito della trama:

Non avremo a che fare con un qualche oggetto demoniaco, ma con uno dei casi degli Warren. Quello del tizio accusato di omicidio. Penso che si tratti della prima volta in cui, in America, si è usata la possessione demoniaca come scusa da parte della difesa.