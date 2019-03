tempo di lettura 3'

Dopo aver sentito cosa ne pensa Samuel L. Jackson in merito, oggi apprendiamo le parole di, l’architetto dell’Universo Cinematografico Marvel, a proposito del cercapersone che abbiamo visto nella scena dei titoli di coda die anche nel cinecomic con Brie Larson ora nei cinema italiani.

Il presidente dei Marvel Studios ha fornito a SlashFilm una doppia spiegazione sull’assenza di dialogo tra Nick Fury e Carol Danvers nel corso di tutti gli anni che l’umanità (o una parte della popolazione) è stata minacciata.

Queste le sue parole:

Direi due cose. La prima, lei gli spiega che deve trattarsi di una vera emergenza, giusto? E poi, come fate a sapere che non ha mai schiacciato quel pulsante? Come sappiamo che non l’ha mai fatto in passato? Non l’abbiamo mai visto farlo prima, ma ciò non significa che non l’abbia mai fatto.

Insomma, una delle possibilità suggerite da Feige è che Fury abbia effettivamente richiesto l’aiuto di Captain Marvel in passato.

In Avengers: Endgame, comunque, Carol Danvers fornirà ai Vendicatori la sua spiegazione sui motivi per cui non è mai intervenuta prima, come rivelato da una scena già mostrata agli azionisti Disney alcune ore fa.