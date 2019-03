tempo di lettura 1'

In occasione del SXSW è stato diffuso in rete il primo poster di, nuovo film diretto darealizzato con un budget di soli $7.000.

Basato su una sceneggiatura scritta 25 anni fa il progetto è ispirato su una esperienza dello stesso Rodriguez in un istituto di ricerca medica. Red 11 è un thriller horror ambientato in una versione oscura del mondo della ricerca e dei farmaci legali. In queste strutture dei giovani diventeranno dei Lab Rats per fare soldi in maniera veloce, ma il nostro eroe Red 11 è pronto a risarcire un debito da 7.000 dollari.

Due dei figli del regista, Racer Max e Rebel, appariranno nel film.

Durante una Masterclass al SXSW Rodriguez presenterà anche delle clip tratte da un documentario, “Rebel without a Crew: The Robert Rodriguez Film School”, realizzato durante la produzione del film.

Ecco il poster:

FONTE: Collider