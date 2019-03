tempo di lettura 1'

Con quasi un milione e mezzo di euro incassati sabato (e una media di oltre 2.100 euro), Captain Marvel continua a dominare il weekend al box-office italiano. La pellicola Marvel raggiunge i 3.5 milioni di euro in quattro giorni. Si tratta di un grande incremento rispetto ai giorni precedenti:un anno fa incassava 872mila euro sabato, mentre1.8 milioni.

Seconda posizione per Green Book, che incassa altri 291mila euro e supera abbondantemente gli otto milioni, mentre Non Sposate le mie Figlie 2 al terzo posto raccoglie 228mila euro e sale a 361mila euro in tre giorni. Sale al settimo posto Asterix e il Segreto della Pozione Magica, con 108mila euro e 164mila euro in tre giorni, mentre sale all’ottavo posto I Villeggianti con 108mila euro e un totale di 172mila euro in tre gioni.