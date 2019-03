tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline la Miramax avrebbe acquisito ufficialmente i diritti di sfruttamento di, romanzo scritto da Erica Ferencik. Il progetto verrà sviluppato per il grande schermo da Kevin Williamson e Eli Roth.

L’opera segue la storia di Wini, una donna devastata dalla morte del suo amato fratello e dalla fine di un matrimonio durato 15 anni. Così decide di accettare l’invito di alcune sue amiche per fare una vacanza. Il loro soggiorno nel Maine con entusiasmanti escursione di trekking e rafting si trasforma in un incubo quando le ragazze per un bizzarro incidente rimangono bloccate ed isolate senza il necessario per sopravvivere.

Non sappiamo ancora se Roth sarà impegnato anche alla regia del progetto.

