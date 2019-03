tempo di lettura 3'

Già dal red carpet della World Premiere ditenutasi a Los Angeles,aveva avuto modo di confermare che Stan Lee avrà un altro cammeo dopo quello presente nel cinecomic di recentissima uscita.

Da un nuovo intervento pubblicato da ETOnline emerge qualche dettaglio aggiuntivo.

Il boss dei Marvel Studios ha confermato che Lee comparirà anche in Avengers: Endgame e che, in realtà, erano stati girati un altro paio di cammei, ma che non è stato ancora stabilito se uno di questi finirà in Spider-Man: Far From Home.

In merito al tributo presente all’inizio di Captain Marvel spiega:

Dopo la sua scomparsa abbiamo subito cominciato a pensare a come celebrare la sua memoria, non sapevamo se distribuire o mettere online qualcosa. Ma poi abbiamo capito che la maniera migliore per omaggiarlo fosse attraverso i film, come abbiamo sempre fatto mentre era in vita […] So, in maniera generica e non specifica, che una celebrazione era quello che Stan aveva sempre desiderato come risposta a un qualsiasi evento doloroso. Quindi è stato fatto tutto abbastanza rapidatemente dopo che abbiamo appreso la triste notizia. Il nostro visual department, guidato da Ryan Meinerding, ha illustrato tutte le immagini che potete vedere prima delle clip.

