Per la promozione di Shazam! la Warner Bros. farà le cose in grande.

Le star del film Zachary Levi e Mark Strong, il regista David F. Sandberg e il produttore Peter Safran inaugureranno uno speciale Luna Park a Londra, il Superpowered Funfair. L’attrazione sarà aperta al pubblico esclusivamente il 21 e il 22 marzo ai Bernie Spain Gardens, a South Bank, e sarà ad ingresso gratuito.

Il parco giochi sarà ispirato ai superpoteri del protagonista del film dal 3 aprile nelle sale italiane e prenderà vita grazie a una serie di trucchi e illusioni. I fan potranno partecipare a una serie di sfide e vincere premi.

Il luna park sarà aperto dalle 12.00 alle 20.00 giovedì 21 marzo e dalle 10.00 alle 13.30 di venerdì 22, mentre non è ancora chiaro quando si terrà l’inaugurazione con le star del film.

Il film sarà nei cinema italiani a partire dal 3 aprile.

Alla regia del film c’è David F. Sandberg (Annabelle: Creation) e nel cast troviamo star Zachary Levi (Chuck, Thor: Ragnarok), Asher Angel (Andi Mack) nel ruolo di Billy Batson e Mark Strong (Kingsman: The Golden Circle) nella parte del Dr. Thaddeus Sivana. Djimon Hounsou sarà lo Stregone che darà i poteri al giovane Billy.

Dalla sinossi:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, serve solo un po’ di magia per farlo emergere all’esterno. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta esclamare una singola parola – SHAZAM! – per fare sì che un quattordicenne si trasformi proprio nel supereroe adulto Shazam (Levi). Essendo tuttavia ancora un ragazzo nell’animo, Shazam rivela la sua versione adulta facendo ciò che ogni adolescente farebbe se avesse dei superpoteri: divertendosi. Può volare? Ha la vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle mani? Può saltare la lezione di studi sociali? Shazam inizia così a testare le proprie potenzialità con la spensieratezza di un ragazzo. Ma avrà bisogno di un maestro per imparare a sfruttare al massimo i suoi poteri e per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Ambientato principalmente a Philadelphia, in Pennsylvania, Shazam è stato girato in gran parte a Toronto. L’uscita è prevista per il 3 aprile del 2019. A curare la distribuzione a livello globale è la Warner Bros. Pictures.

Fonte: WB