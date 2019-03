tempo di lettura 1'

Quest’anno arriveranno al cinema, tutti film Disney tratti da celebri cartoni diventati dei classici. In cantiere, però, ci sono altri adattamenti cinematografici, come quello della, affidato Rob Marshall, regista di

Proprio riguardo al film in sviluppo il regista ha spiegato:

Ho imparato una serie di cose su come integrare le canzoni in una storia, e come debba sembrare che siano meritate. Non possono essere semplicemente piazzate lì, solo perché lì ci va una canzone.

Ha poi svelato di esser al lavoro per produrne di nuove:

Stiamo lavorando per dare corpo a La Sirenetta. Ariel ha una sola canzone nel film d’animazione, e quindi stiamo pensando in teoria ad altro materiale.

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è infatti composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista americano, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

FONTE: CB