Dopo l’annuncio del panel dedicato ai 20 anni di, i canali social ufficiali della saga hanno svelato un nuovo appuntamento.

Sabato 13 aprile, presso il Celebration Stage, si terrà il panel dedicato a Galaxy’s Edge, la gigantesca area tematica dedicata a Star Wars che, nel 2019, aprirà i battenti tanto a Disneyland in California, quanto a Walt Disney World in Florida.

La nuova edizione della Star Wars Celebration di Chicago si terrà nella metropoli dell’Illinois dall’11 al 15 aprile, cominciano a delinearsi gli impegni per i panel.

Ecco il post diffuso su Instagram:

Questo l’elenco degli ospiti confermati sinora:

Joonas Suotamo (Chewbacca in Solo: a Star Wars Story, Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi), Sam Witwer (voce di Maul nelle serie animate), Greg Grunberg (Il Risveglio della Forza), i burattinai Dave Chapman e Greg Proops, Paul Kasey (Rogue One, Il Risveglio della Forza), IanMcElhinney (Rogue One), Orli Shoshan (L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith), Donald Faison (Star Wars Resistance), Jason Isaacs (Star WarsRebels), Vanessa Marshall (Rebels), Myrna Vellasco (Resistance), Michael Pennington (L’Attacco dei Cloni), Tom Kane e Catherine Taber (Star Wars: the Clone Wars) e Dee Bradley Baker (The Clone Wars, Rebels e Resistance), Tamuera Morrison (Jango Fett e il Comandante Cody nell’Attacco dei Cloni e nella Vendetta dei Sith), Ian McDiarmid (Palpatine), Brian Herring (l’animatore di BB-8), Mark Dodson (voice actor che ha dato la voce, fra gli altri, a Salacious B. Crumb e altri alieni e Stormtrooper), Billy Dee Williams (Lando) e Alan Tudyk (K-2SO), Oscar Isaac (Poe Dameron), Ray Park (Darth Maul).

