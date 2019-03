tempo di lettura 1'

È quasi da un anno esatto che non abbiamo novità circa il film di

Se ben ricordate la Paramount era intenzionata ad affidare la regia della pellicola tratta dal leggendario Gioco di Ruolo a Chris McKay, regista del film in stop motion The LEGO Batman Movie e di Nightwing per la DC Comics.

Stando agli ultimi rumour, sarebbero cambiate svariate cose nei piani della major.

Tanto per cominciare McKay non sarebbe più collegato al progetto e lo script di David Leslie Johnson (The Conjuring) sarebbe stato rivisto da Michael Gillio con una riscrittura che avrebbe fatto impazzire lo studio. Studio che, oltre a cercare un nuovo filmmaker, sarebbe anche impegnato nel casting preliminare compreso quello per il ruolo maschile principale (si fanno i nomi di mezza Hollywood in pratica: Will Smith, Josh Brolin, Chris Pratt, Vin Diesel, Matthew McConaughey, Jamie Foxx, Joel Edgerton, Dave Bautista, Jeremy Renner e Johnny Depp).

Vi terremo aggiornati con gli eventuali sviluppi della faccenda…