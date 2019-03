tempo di lettura 2'

Amo Gli Ultimi Jedi. Tutti quelli che si sono lamentati di questa cosa Jedi… fesserie. È tutta una questione di aspettative. Il film non è andato incontro a quello che si attendevano. Ma in qualità di filmmaker il nostro lavoro non è di sicuro quello di appagare le aspettative della gente.

Il regista e marionettistaè stato al centro di un panel al South by Southwest Festival di Austin, in Texas dove, in virtù del suo “ritorno nei panni di Yoda” inha avuto la possibilità di esprimere la sua opinione circa le tante polemiche che hanno accompagnato l’uscita del film di Rian Johnson.

Già lo scorso marzo 2018, Oz aveva avuto modo di esprimere le sue perplessità circa l’ondata di polemiche affermando:

Sì, c’è stata una vera ondata di malcontento. E non me la spiego, non me la spiego proprio. L’ho trovato un ottimo film, perciò non capisco le polemiche. Sono una persona che lavora con lo script alla mano, e se lo trovo coerente e giusto per il momento e per il personaggio, non mi serve pensare ad altro. Non mi piace pensare a influenze esterne o altro.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

CORRELATO

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.