Completamente a sorpresa è arrivato, poche ore fa, il trailer esteso di. Confermando le intenzioni dei Marvel Studios, la nuova anteprima svela decisamente poco della trama e decide piuttosto di fare leva sul fattore “eredità” tessendo un filo conduttore con alcuni dei precedenti capitoli dell’Universo Cinematografico Marvel.

Da un punto di vista stilistico, poi, è interessante constatare come la scelta del bianco e nero con il rosso Marvel in risalto per lo spot del Super Bowl sia stata qui portata avanti per sottolineare tutti i tuffi nel passato. Un esempio di coerenza di marketing da apprezzare e un indizio sulle vicende della storia.

Curiosa, inoltre, la decisione di lasciare Hulk fuori dalla campagna promozionale visto che nei trailer e sul poster compare esclusivamente Bruce Banner, a riprova del fatto che il ritorno sul grande schermo del Golia Verde dovrebbe essere particolarmente trionfale.

A poco più di un mese dall’arrivo del film al cinema dovrebbe trattarsi del trailer finale, ma nulla vieta che in occasione dell’apertura delle prevendite i Marvel Studios decidano di diffondere anche un nuovo spot esteso.

Ecco comunque un’analisi delle sequenze inedite del nuovo trailer, che per ovvie ragioni potrebbero rappresentare degli spoiler.

Non si torna indietro

Il trailer si apre ancora una volta con Tony Stark che riflette sulla sua vita (mentre scorrono alcuni flashback delle sue origini) e che parla con Pepper, a cui sta presumibilmente inviando un messaggio trovandosi alla deriva sulla Benatar:

Sembrano passati mille anni da quando sono scappato da quella caverna. Sono diventato Iron Man, ho capito di amarti. Ho detto ‘niente più sorprese’, ma speravo tanto di organizzare l’ultima.

L’uomo fa riferimento a un’ultima sorpresa che avrebbe voluto organizzare a Pepper: possibile che si riferisca al matrimonio?

Il secondo protagonista di un flashback è Steve Rogers, mentre riascoltiamo una voce familiare:

Il mondo è cambiato e non si può tornare indietro. Cerchiamo di fare del nostro meglio e a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo.

Si tratta di Peggy Carter. Il dialogo (anche se ridoppiato) è tratto dalla scena in cui Steve va a trovare Peggy in Captain America: the Winter Soldier.

Il discorso sul “ricominciare da capo” si addice anche a un altro personaggio, Occhio di Falco. Eccolo con la sua famiglia a godersi una gita prima dello schiocco di Thanos. Il film ci mostrerà cos’è successo al personaggio e in effetti a questo punto è chiaro che assisteremo al momento in cui perderà la sua famiglia.

Ecco Clint mentre dà lezioni di tiro con l’arco a sua figlia: sullo sfondo si notano sua moglie Laura e gli altri due figli. Guardando la figura della ragazzina con l’arco è impossibile non pensare a Kate Bishop, una delle incarnazioni di Occhio di Falco nei fumetti.

Piccola curiosità: la sequenza è stata girata dall’attore all’inizio delle riprese di Avengers: Infinity War, tra marzo e aprile 2017.

Ecco allora Jeremy Renner nei panni di Ronin in un’altra inquadratura tratta dal momento in cui si ricongiungerà con Vedova Nera. Si tratta di minuzie, ma sembra che i fratelli Russo abbiano deciso di usare un’altra inquadratura per il momento in cui si volta verso la donna. A seguire un confronto con quella presente nell’ultimo trailer e quella invece inclusa nel teaser:

Clint e Natasha

Facciamo una piccola digressione su Occhio di Falco e Vedova Nera.

Tra i due personaggi non c’è mai stato vero e proprio romanticismo, ma sempre un legame molto forte. In Avengers Joss Whedon aveva alluso in maniera decisa a un rapporto tra i due che andasse oltre la semplice complicità per poi decidere di smontare tutto con Avengers: Age of Ultron. Con la scomparsa della famiglia di Clint, i due personaggi appaiono più uniti che mai come ci dimostrano diverse sequenze nel trailer.

Non tutti voltano pagina

“Continuo a dire a tutti di andare avanti. Alcuni lo fanno, ma noi no“. Steve ripropone una frase che avevamo sentito già nello spot del Super Bowl, questa volta tradotta in italiano correttamente.

Nat lo ascolta pensierosa: i capelli stanno tornando rossi essendo passato un po’ di tempo dagli eventi di Infinity War, ma di questo ne abbiamo già parlato a sufficienza.

“Anche se la possibilità fosse minima, abbiamo il dovere nei confronti del mondo, di provarci” sentiamo dire a Natasha.

A qualunque costo

All’inizio del film Scott dovrà fare i conti con la scoperta che anche i suoi cari si sono dissolti nella polvere una volta che sarà uscito dal Regno Quantico. La casa di Cassie, visto che è trascorso un po’ di tempo, è messa in cattivo stato, mentre Lang guarda una serie di cartelli di persone scomparse. Alcune immagini dalla sequenza in questione (con Scott che corre verso la casa) sono disponibili su Just Jared che ha condiviso alcuni scatti rubati dal set risalenti a luglio 2017.

“Lo faremo” dice Steve. “A qualunque costo“.

Nell’inquadratura a seguire notiamo un velivolo che si avvicina a una città che appare particolarmente “viva”. Quello che vediamo in lontananza dovrebbe essere il Rainbow Bridge, uno dei ponti sospesi di Tokyo, dove cioè Natasha ritroverà Clint. Nonostante la Decimazione sembra che Tokyo abbia comunque trovato il modo di andare avanti (a meno che non si tratti di un flashback).

Pronti per il Regno Quantico

I Marvel Studios l’hanno rifatto. Hanno volutamente depistato i fan inserendo nello spot del Super bowl un’inquadratura che aveva decisamente poco a che fare con quella che sarà l’effettiva sequenza nel film. Il trailer finale si conclude infatti con la presentazione dei costumi speciali di tecnologia avanzata che i Vendicatori useranno per entrare nel Regno Quantico. Se ben ricordate, erano stati già svelati dalle notizie trapelate dai produttori di giocattoli e di memorabilia dedicati al film.

Le inquadrature non ci mostrano proprio tutti gli Avengers, visto che all’appello mancherebbero Thor, Bruce Banner (o Hulk) e Rocket.

Compaiono anche Tony e Nebula, che a questo punto potremmo ufficialmente definire dei sopravvissuti.

Insomma, i Marvel Studios e nello specifico i fratelli Russo portano avanti la “tradizione” di ingannare il pubblico con inquadrature girate appositamente per la promozione. Possibile che anche questa sequenza sia ulteriormente stata oggetto di manipolazione? Per il momento non ci è dato sapere.

L’ultima missione

A giudicare dalla tavolozza di colori Captain America, Nebula, Rocket e War Machine (con l’armatura corazzata) combattono tutti insieme nella stessa sequenza, anche se non è chiaro contro chi e soprattutto dove.

Steve si riallaccia lo scudo come avevamo già visto nel primo spot.

In parallelo notiamo Clint (tornato all’arco e alle frecce) in un’altra misteriosa ambientazione. Per terra c’è dell’acqua, mentre poi in un’altra inquadratura lo vediamo colpito da un’esplosione.

Viste le luci rosse, la sequenza ci ricorda molto quella già vista nel trailer del Super Bowl. Cavi, fiamme, acqua…

… sembra che anche Scott sia coinvolto nella scena.

Qui vediamo Ant-Man saltare su una matita in giù sfiorando l’acqua.

“Mi piace questa qui”

La sequenza era stata mostrata qualche giorno fa agli azionisti Disney ed è ambientata poco dopo quanto visto nei titoli di coda di Captain Marvel. Nella scena, Carol parla con gli Avengers del da farsi e “fa amicizia” con Thor che chiama a sé la Stormbreaker senza provocare alcuna reazione da parte della supereroina.

“Mi piace questa qui” dice il Dio del Tuono. Si tratta di una delle scene iniziali del film, quando cioè Carol arriverà dagli Avengers dopo aver ricevuto il messaggio da Nicholas J. Fury.

Il Poster

Assieme al trailer i Marvel Studios hanno diffuso anche il primo poster ufficiale (che trovate qui). Sullo sfondo si può notare Thanos, uno dei grandi assenti della campagna promozionale, mentre tutti i personaggi sopravvissuti coprono l’intera locandina. I crediti in basso confermano, poi, l’identità di altri tre sopravvissuti: Wong (Benedict Wong), Happy Hogan (Jon Favreu) e Pepper (Gwyneth Paltrow), anche se non compaiono nella promozione.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.