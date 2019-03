tempo di lettura 1'

Secondo weekend in testa alla classifica italiana per: il cinecomic incassa infatti due milioni di euro, con un calo di circa il 50% (piuttosto ridotto per il tipo di film), e sale così a 7.8 milioni complessivi. Il film mantiene anche la miglior media per sala nonostante le nuove uscite.

Debutta al secondo posto Momenti di Trascurabile Felicità, con 767mila euro in quattro giorni, mentre apre al terzo posto Escape Room, che incassa 747mila euro e ottiene la seconda miglior media per copia. Al quarto posto Un Viaggio a Quattro Zampe raccoglie 451mila euro in quattro giorni, mentre chiude la top-five Green Book, che con altri 443mila euro sale a ben 9 milioni di euro.

Segue Non Sposate le mie Figlie 2, con 347mila euro e un totale di un milione di euro, mentre al settimo posto Boy Erased – Vite Cancellate apre con 264mila euro in quattro giorni. Ottava posizione per 10 Giorni Senza Mamma, che con 161mila euro sale a 7.3 milioni complessivi, mentre al nono posto si piazza C’era una Volta il Principe Azzurro, con 156mila euro e un totale di 935mila euro. Chiude la top-ten Domani è un Altro Giorno, con 154mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro.