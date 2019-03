Spoiler

Nella scena finale diè seduto alla sua scrivania mentre studia un modo per proteggere la Terra da minacce in assenza di Captain Marvel, impegnata altrove nel resto del cosmo. La sua idea era di chiamare il progetto ““, ma poi, ispirato dal soprannome di Carol durante gli anni trascorsi nell’esercito, “Avenger”, cambia idea.

La pellicola si interrompe proprio nel momento in cui inizia a digitare l’alternativa e in effetti in merito si è espressa la regista Anna Boden durante l’Empire Film Podcast:

L’intero film ruota attorno a Captain Marvel che ispira Nick Fury a cambiare il suo punto di vista in generale e a rendere lo SHIELD un posto che possa affrontare un mondo interamente diverso di cui non conosceva l’esistenza. In un certo senso, tutto il film tratta di come Captain Marvel lo abbia ispirato a creare i Vendicatori, perciò volevamo che il finale fosse molto diretto in tal senso. È stata una decisione presa molto tardi quella di far vedere quel momento sullo schermo. Abbiamo perfino girato la parte in cui lui scrive “Iniziativa Vendicatori” sullo schermo, ma poi ci siamo resi conto che non c’era bisogno di vederlo.

