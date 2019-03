Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

In occasione dell’ Empire Film Podcast , la star di, è stato chiesto un parere su, il film d’animazione premio Oscar diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman e prossimamente in home video

Queste le sue parole:

L’ho amato. È esattamente ciò che Spider-Man dovrebbe essere. Follemente pieno di inventiva, fedele non solo ad una ma a diverse versioni del personaggio e ai fumetti. Un film per tutti, divertente, irriverente, creativo. Una cosa che forse si può fare solo con l’animazione, che può prendersi più rischi. Ho provato invidia.

Sulla possibilità di tornare a interpretare Peter Parker, sdoganata l’idea del multiverso, l’attore ha spiegato:

Sarò per sempre appassionato di Spider-Man e mai riuscirò a rendermi conto di averlo interpretato in due film. Non me ne hanno parlato, ma…vedremo. A essere onesto, sono davvero felice di essere diventato di nuovo un semplice appassionato.