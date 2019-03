tempo di lettura 4'

Come annunciato poche ore fa, da oggi la 21st Century Fox è una sussidiaria della Disney perde una delle “Grandi Sei”, le major che hanno plasmato la seconda metà del il ventesimo secolo e l’inizio del ventunesimo secolo al cinema.

Finisce un’era, e così Variety ha chiesto a registi, produttori, artisti ed executive di ricordare la vecchia Fox in attesa di scoprire cosa cambierà di concreto nell’acquisizione.

Vi riportiamo gli interventi principali:

Guillermo del Toro (La Forma dell’Acqua) : “Negli oltre 25 anni dall’uscita del mio primo film, Cronos, non riesco a ricordare un momento nel quale io non sia stato coinvolto in qualche modo con qualche divisione della Fox. Il mio buon amico James Cameron, che ha avuto i suoi successi alla Fox, è stata la prima persona a raccomandarmi. […] Le mie prime produzioni vere e proprie alla Fox sono state Il Libro della Vita con Fox Animation e quattro stagioni di The Strain presso FX. Un preludio al mio amatissimo film La Forma dell’Acqua, con Fox Searchlight: dal mio primo incontro con Claudia Lewis e David Greenbaum nel 2016 fino all’uscita del film, il processo è stata una vera gioia cinematografica. Il sostegno che ho ricevuto da Nancy Utley, Steve Gilula e Stacy Snider è stato imparagonabile rispetto alle mie esperienze passate. […] Mi mancherà la 20th Century Fox? No, perché a prescindere dal nome che avrà o la forma che prenderà, lo spirito e le persone più importanti rimarranno uguali”.

Chi scrive è stato negli studi della Fox in una manciata di occasioni negli ultimi anni, la prima delle quali è sata a una proiezione speciale di Colpa delle Stelle, nel 2014, presso lo storico Zanuck Theater. Inutile dire che, proprio come affermano gli illustri nomi sopracitati, varcare i cancelli dei Fox Studios regala sempre un’emozione e speriamo continui a farlo nel tempo: Murdoch infatti non ha venduto il lot alla Disney, la quale ha firmato un contratto di leasing per diversi anni per continuare a usare gli studios.

