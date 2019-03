tempo di lettura 3'

Come era prevedibile, nel giorno in cui l’acquisizione degli asset della 21st Century Fox diventa effettiva , la Disney non ha perso tempo e ha aggiornato il sito corporate inserendo immagini di alcune delle proprietà intellettuali più iconiche targate Fox che ora possiede, oltre a inserire i nuovi studios televisivi, cinematografici e non solo che si vanno ad aggiungere al già impressionante elenco di divisioni della compagnia.

Ed eccola, la lista. In grassetto trovate le aggiunte:

MEDIA NETWORKS

L’unità che include reti televisive, canali via cavo, stazioni televisive e compagnie di distribuzione tv:

Disney Channel

ABC

FreeForm

ESPN

FX

National Geographic

PARCHI, ESPERIENZE E PRODOTTI

L’area che si occupa di tradurre le proprietà intellettuali Disney in parchi, resort, crociere ed esperienze vacanze, oltre che di prodotti di consumo (giocattoli, abbigliamento, libri, videogiochi).

Disneyland Resort

Walt Disney World

Shanghai Disney Resort

Disneyland Paris

Tokyo Disney Resort

Hong Kong Disneyland

Disney Cruise Line

Disney Vacation Club

Aulani

Walt Disney Imagineering

Disney Publishing Worldwide

Disney Store

NOTA: in questo settore non ci sono aggiunte, ma ovviamente le nuove proprietà intellettuali verranno sfruttate al meglio proprio da questo reparto. Va sottolineato poi che l’estensione tematica di Pandora – The World of Avatar a DisneyWorld è ora totalmente di proprietà della Disney (prima era su licenza).

STUDIO ENTERTAINMENT

La divisione dedicata agli studios cinematografici, teatrali, musicali.

The Walt Disney Studios

Walt Disney Animation Studios

Pixar Animation Studios

Marvel Studios

DisneyNature

Lucasfilm

Disney Music Group

Disney Theatrical Group

BlueSky Studios

20th Century Fox

Fox 2000 Pictures

Fox Searchlight Pictures

DIRECT-TO-CONSUMER AND INTERNATIONAL

L’area che include servizi streaming,

Disney+

ESPN+

Hulu

Hotstar

Nota: con l’acquisizione delle quote di Fox, Disney è salita al 60% della piattaforma streaming Hulu.

Ci sono poi tutta una serie di asset internazionali come i canali Disney Channel internazionali, Disney XD, Disney Junior, Disney Digital Network, i canali televisivi appartenenti a Fox Networks Group International (inclusi i canali italiani), tutto l’home entertainment Disney, ABC, Walt Disney Studios e 20th Century Fox, il 50% di Endemol Shine Group, il 30% di Tata Sky.

I FRANCHISE

La library di proprietà intellettuali acquisite da Disney appartenenti a Fox è immensa. Facciamo un elenco dei franchise, dei film e dei personaggi che da oggi fanno parte della famiglia di Topolino, Star Wars, Avengers ecc.

Innanzitutto, i diritti di Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza: il film era l’unico rimasto fuori dall’acquisizione della Lucasfilm perché a Fox era proprietaria dei diritti di sfruttamento cinematografici, home video, digital e di trasmissione. Con l’acquisizione, quindi, potremmo addirittura rivedere la fanfara Fox prima dei film di Star Wars (e potremmo vedere la trilogia originale uscita al cinema restaurata in home video). Stesso dicasi per i personaggi Marvel di proprietà della Fox: Deadpool, gli X-Men, i Fantastici Quattro, Galactus e il Dottor Destino ecc. ora potranno comparire in un film degli Avengers.

Ci sono poi saghe come Avatar, Il Pianeta delle Scimmie, Alien, Predator, Independence Day, Die Hard, Mamma ho Perso l’Aereo, Diario di una Schiappa, L’Era Glaciale, Rio, Alvin Superstar, Una Notte al Museo, tutti i film Fox Searchlight (tra cui quattro vincitori dell’Oscar come miglior film solo negli ultimi dieci anni; la Disney non ne ha mai vinto uno).

Passando alla tv, ovviamente ci sono serie di successo come Modern Family, This is Us, Empire, The Gifted (basata sugli X-Men), The X-Files, Homeland, American Horror Story, Legion (sempre basato sugli X-Men), Atlanta, e colossi come I Simpson, I Griffin, Bob’s Burgers, American Dad!, Futurama, King of the Hill e successi del passato come The Shield, The Mary Tyler Moore Show, Buffy, M*A*S*H.