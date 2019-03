tempo di lettura 2'

Ha destato il prevedibile interesse l’arrivo del full trailer di, atteso film d’animazione di Josh Cooely che arriverà il 27 giugno nei cinema italiani.

Il filmato – che trovate in questa pagina – ha anche suscitato l’ironia del web per via della “nuova faccia” del piccolo Andy, una mossa ovviamente giustificabile dai 24 anni che separano il primo e il quarto capitolo, un quasi quarto di secolo fatto di enormi balzi in avanti in materia di tecnologia impiegata dalla Pixar per le sue opere.

Insieme al video promozionale è arrivato online anche un nuovo poster che, come potete vedere dal Tweet qua sotto, propone un palese riferimento ad Up, il lungometraggio Pixar uscito nel 2009.

A distanza di più di vent’anni dalla realizzazione da parte dei Pixar Animation Studios di Toy Story – Il Mondo dei Giocattoli, il primo lungometraggio al mondo animato al computer, i protagonisti dell’indimenticabile film Disney•Pixar ritornano nei primi contenuti speciali di Toy Story 4, nelle sale italiane il 27 giugno 2019.

Diretto da Josh Cooley, prodotto da Jonas Rivera e Mark Nielsen, Toy Story 4 vede Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi e nuovi amici e inaspettati ritorni.

Ecco anche la sinossi: