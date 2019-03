tempo di lettura 1'

In, dopo la battaglia di New York, Wong si congeda dai suoi compagni e non fa più ritorno. Gli eventi finali della pellicola non fanno chiarezza sulla sua possibile sopravvivenza, ma in occasione di un recente Botta e Risposta su Reddit l’attore non solo ha ribadito che il suo personaggio è effettivamente ancora vivo, ma anche cosa ha fatto dopo gli eventi

La risposta, chiaramente scontata, è stata che “Al momento sta facendo la guardia del Sanctum“. Quando un fan gli ha chiesto se crede che dopo la scomparsa di Doctor Strange sia lui a dover diventare lo Stregone Supremo, l’attore ha risposto: “Perché no!“.

In effetti indizi sulla sopravvivenza di Wong erano stati già dati negli ultimi mesi. L’ultimo, in ordine di tempo, l’ha dato la locandina ufficiale del film in cui il nome dell’attore figurava accanto a quello degli altri sopravvissuti.

Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.