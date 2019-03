tempo di lettura 1'

Ieri abbiamo visto il primo poster di, adattamento in live-action di Dora l’Esploratrice, la celebre serie animata targata Nickelodeon che avrà per protagonista(Transformers: L’Ultimo Cavaliere).

Per l’occasione l’attore Danny Trejo ha annunciato che farà parte del cast, “nei panni” della scimmietta Boots, compagna di Dora.

Del cast del film fanno parte anche Michael Pena, Benicio del Toro, Eva Longoria, Eugenio Derbez, Adriana Barraza e Temuera Morrison.

The rumors are true, I finally can tell you I am a monkey…Boots!!! Don’t miss the @DoraMovie trailer this Saturday 3/23, debuting live during the @Nickelodeon Kid’s Choice Awards! #DoraMovie pic.twitter.com/gr5rq0xRYp

— Danny Trejo (@officialDannyT) 21 marzo 2019