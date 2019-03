tempo di lettura 1'

Ancora un aggiornamento a proposito, lo spin-off di Spider-Man diretto da Daniel Espinosa che vedrànei panni del protagonista.

A parlarne è stato il produttore Avi Arad in un’intervista con Deadline. A quanto pare, infatti, la produzione avrebbe lavorato sodo per dare al vampiro vivente protagonista un aspetto di grande impatto.

“Aspettate di vedere che aspetto avrà. Quello che abbiamo fatto con questo personaggio lo adorerete” ha commentato, prima di preannunciare ulteriori novità in arrivo.

“Ci sono così tanti altri grandiosi personaggi in arrivo. Vedrete. Abbiamo appena cominciato”.

Le riprese di Morbius sono in corso nel Regno Unito. Anche noto come il Vampiro Vivente, il personaggio è apparso nei fumetti Marvel nel 1971 (nel n. 101 di The Amazing Spider-Man), anche se il progetto rientrerà nell’Universo Cinematografico della Sony proprio come Venom.

Avi Arad e Matt Tolmach figureranno come produttori assieme a Lucas Foster. Lo script è stato scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless, che vantano nel proprio curriculum film come Power Rangers, Dracula Untold, The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e Gods of Egypt.

Nei fumetti, il dottor Michael Morbius è uno scienziato con una rara malattia del sangue che, dopo aver tentato una cura, va incontro a effetti collaterali inaspettati divenendo una sorta di vampiro.

L’uscita del film è stata fissata al 31 luglio 2020.

