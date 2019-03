Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Con l’arrivo di Avengers: Endgame nelle sale possiamo aspettarci molte scene degne di nota dedicate ai più disparati personaggi.

Recentemente Chris Evans, AKA Captain America, tramite l’Hollywood Reporter ha risposto ad alcune domande dei fan riguardanti il suo lavoro nell’UCM. Così l’attore ha svelato che la sua scena preferita che ha girato nei panni di Cap è contenuta in Captain America: The Winter Soldier:

Ho un debole per quella scena di combattimento nell’ascensore. Quella fu la prima scena che girai per il secondo film di Captain America: era la prima volta che lavoravo con i fratelli Russo ed era anche la prima volta in cui ho capito che Cap era da solo. Nel primo film dei Vendicatori ho fatto del mio meglio per non intromettermi troppo. Il secondo film di Captain America è quello in cui ho veramente sentito, suppongo, la pressione, e quella prima scena nell’ascensore è stata davvero fantastica secondo me.