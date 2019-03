Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

è stato intervistato da BoxOfficePro e ha parlato delle differenze trae il suo seguito,, nelle sale italiane dal 24 aprile.

Come spiegato dal regista:

Devo dire che il film ha sicuramente un tono unico. Ha uno spirito tutto suo diverso da Infinity War, che è il motivo per cui sono stato propenso a separare i due film. Naturalmente parliamo di una storia serializzata nel corso di 22 film, ma dal punto di vista del tono è diverso da Infinity War ed è raccontato da un punto di vista diverso.

È stato importante per noi in quanto registi separare nella nostra testa questi due film perché non intendevamo ripeterci, e il modo per non girare lo stesso film due volte è cambiare il tono e il punto di vista.