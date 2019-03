Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Thanos richiede il vostro silenzio.

Lo scorso anno, era l’inizio di aprile, i fratelli Russo avevano chiesto ai fan di non spoilerare la segretissima trama di Avengers: Infinity War nel momento in cui avrebbero gustato il lungometraggio nei cinema. Per preservare la sorpresa, la prima proiezione integrale del film si era tenuta il 23 aprile in occasione della premiere di Los Angeles e, in precedenza, fan e stampa avevano potuto vedere solamente una selezione di sequenze dall’attesissimo cinecomic.

A quanto pare, i Russo hanno intenzione di fare qualcosa del genere anche quest’anno.

Joe Russo ha spiegato:

Credo che, prima o poi, scriverò un’altra lettera in cui esorterò le persone a stare lontane da internet. Penso che questo film potrebbe avere anche più spoiler dell’altro. C’è questa cultura diffusa del tutto e subito e sta peggiorando sensibilmente. Il mondo è connesso grazie ai social e le informazioni viaggiano nell’arco di secondi. Ma se hai seguito questa grande storia nell’arco di dieci anni, vuoi protezione. La cosa migliore è restare completamente “puliti”. Per questo esorto le persone a vederlo nel fine settimana d’esordio perché sono certo che tutto arriverà online nel momento stesso in cui Avengers: Endgame arriverà in sala. C’è tutto un sistema che ricava dei soldi dalla diffusione di questi segreti, parlo di cultura online e dei media.. Ed è giusto ci mancherebbe altro, ma è anche sacrosanto, per un filmmaker, proteggere la storia che vuole raccontare. Quando avevo 11 anni, sono andato a vedere L’Impero Colpisce Ancora avendo già visto Guerre Stellari svariate volte con mio zio. E sono stato al cinema dalle 11 di mattina fino alle 10 di sera guardando e riguardando un film di cui non sapevo nulla a eccezione di quello che avevo appreso in un trailer proiettato prima di un film. L’informazione era molto più limitata. Quello che vidi fu così scioccante da toccarmi davvero profondamente a livello emotivo.

Io e mio fratello vogliamo fare la stessa cosa per i ragazzini di oggi, vogliamo che possano restare sorpresi. È il motivo per cui freniamo il quantitativo di informazioni presenti nei trailer. E per questa ragione che li offuschiamo. Il pubblico oggi è predittivo. Tutti hanno un Dottorato in Contenuti ed è una costante. Il più piccolo indizio in un trailer può rovinare un film.