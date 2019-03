tempo di lettura 1'

Coni due fratelli Anthony e Joe Russo porteranno a compimento un’impresa titanica. E nonostante i quattro cinecomic nel curriculum sembra che i due registi non siano pronti a tagliare i ponti con il mondo dei supereroi.

“La porta è sempre aperta. La Marvel è come una famiglia per noi” ha commentato Joe Russo in un’intervista con Box Office Pro. Ha poi spiegato dell’importanza che i fumetti hanno per lui:

Siamo cresciuti leggendo fumetti, con storie che sono incredibilmente aperte per noi. Qualunque cosa che ti abbia toccato da bambino, che ti abbia fatto sentire coinvolto, ha una risonanza emotivo che porti con te per tutta la vita. È davvero difficile trovare una storia che ti faccia sentire allo stesso modo di quello che provavi da piccolo.

L’ultima fatica dei fratelli, Avengers: Endgame, sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.