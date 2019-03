tempo di lettura 1'

Durante la settimana i Marvel Studios hanno diffuso in rete ben 32 character poster diche mostrano gli eroi caduti e quelli sopravvissuti alla decimazione di Thanos.

Tuttavia molti fan hanno notato l’assenza di Korg tra i personaggi dei poster. Korg è l’alieno visto in Thor: Ragnarok interpretato da Taika Waititi (anche regista del cinecomic).

Di tutta risposta il regista ha postato su Twitter l’immagine di Worzel Gummidge, lo spaventapasseri interpretato da Jon Pertwee nell’omonima sitcom britannica per ragazzi degli anni ’80, con la didascalia “Un mese #AvengersEndgame”.

Molti fan sul noto social hanno risposto sempre ironicamente al regista, come ad esempio @JimmyFatSack “Sigh…Stavo aspettando questo. sapevo che la Marvel stava nascondendo qualcosa. Thanos vs Hulk vs Worzel Gummidge!!!! Spero che Worzel non li uccida”.

Ecco il tweet:

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

