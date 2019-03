tempo di lettura 1'

Continua la corsa diverso la vittoria al box-office italiano: il film Disney si piazza al primo posto sabato e incassa 1.2 milioni di euro, salendo a due milioni di euro in tre giorni. Si tratta di un buon risultato, anche se inferiore a quello di Cenerentola (che al suo primo sabato incassava oltre 1.7 milioni di euro).

Al secondo posto A un Metro da Te incassa 471mila euro, portandosi a quasi 2.4 milioni di euro, mentre al terzo posto Bentornato Presidente continua a non sfondare incassando 277mila euro e salendo a 428mila euro in tre giorni.

Al quarto posto Captain Marvel incassa 126mila euro, salendo a 9.5 milioni di euro, mentre chiude la top-five Il Professore e il Pazzo con 123mila euro e 724mila euro complessivi.

Le altre nuove uscite: al sesto posto The Prodigy incassa 107mila euro, salendo a 186mila euro in tre giorni, Una Giusta Causa all’ottavo posto incassa 81mila euro e sale a 129mila euro in tre giorni, Captive State al decimo incassa 68mila euro e sale a 116mila euro in tre giorni.