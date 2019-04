Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Se il rumour delle ore scorse si rivelerà attendibile e se domani apriranno effettivamente le prevendite di Avengers: Endgame avremo anche modo di scoprire la durata effettiva della pellicola.

Dall’intervista rilasciata nei giorni scorsi a BoxOfficePro dai fratelli Russo, chiacchierata della quale abbiamo già avuto modo di discutere, i filmmaker hanno anche avuto la possibilità di affrontare la questione della durata di cui sopra condividendo le loro opinioni sul perché sia importante avere un adeguato minutaggio.

Stiamo ancora puntando a un minutaggio del genere (di circa tre ore). Questo film ha delle necessità ben specifiche in materia di durata e non è cambiato più di tanto dal primo montaggio della pellicola. Anche se abbiamo girato un sacco di roba da qui ad allora e abbiamo cambiato alcune cose, l’acqua raggiunge sempre quel livello di altezza perché la storia è molto densa. Abbiamo così tanti personaggi con cui dobbiamo lavorare e c’è bisogno di tempo per farlo. Io e mio fratello Anthony ci siamo davvero impegnati nell’adempiere alle richieste emotive ed emozionali di una storia come questa. Quando devi maneggiare una trama tentacolare, composta da tantissimi personaggi ed emozioni, devi far sì che tutto possa avere spazio per poter respirare a livello emotivo […] Ma non è semplice chiudere dieci anni di storytelling.