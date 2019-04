Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sembra che in cantiere ci siano altri adattamenti cinematografici (o rivisitazioni) delle opere di Stephen King dopo, il film diin arrivo il 5 aprile 2019 negli Stati Uniti e ilin Italia.

A rivelarlo è stato lo stesso scrittore a Entertainment Weekly:

Non so cosa pensare, davvero. Ogni giorno mi propongono un contratto, mi fanno una proposta, sento di gente che lavora a questo o a quell’altro. Leggo script e mi sembra di trovarmi in un mercato dominato dal venditore. C’è un’enorme fame di storie, perché ci sono così tante piattaforme oggi. Non si tratta solo di cinema.

Ha poi ricondotto il rinnovato successo delle sue opere al traguardo raggiunto da It:

Quello che mi è successo, immagino, è questo: It è stato un tale successo che la gente ha pensato che magari ci fosse “un po’ oro in quella vecchia me*da” [ride]. Rifaranno molta della roba vecchia, forse. E poi c’è la questione della scadenza dei vecchi accordi, perciò gli studi dovranno decidere se farli o no in fretta. Un po’ come accaduto con L’Ombra dello Scorpione, in sviluppo da CBS All Access. Se la Warner Bros. voleva lavorarci doveva farlo in fretta, altrimenti i diritti sarebbero tornati a me.