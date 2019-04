tempo di lettura 2'

Nel momento in cui si è cominciato a discutere della fusione fra lae – parte – degli asset della 21St Century Fox è apparso subito chiaro che la saga deglitargata Fox si sarebbe chiusa con X-Men: Dark Phoenix e New Mutants.

Ora che i giochi sono fatti, Dark Phoenix chiuderà effettivamente un percorso cominciato nel 2000 col primo cinecomic diretto da Bryan Singer, mentre il destino di New Mutants è ancora incerto. L’unico franchise Marvel prodotto dalla 20Th Century Fox sopravvissuto all’acquisizione è, come noto, Deadpool. Per quel che riguarda Wolverine and co. dovremo attendere gli annunci futuri dei Marvel Studios.

Durante il WonderCon, ComicBook ha avuto modo di parlare con i realizzatori del cinecomic che hanno specificato come l’intenzione di chiudere un ciclo fosse già presente prima dello “smantellamento” dello studio.

Simon Kinberg, nello specifico, spiega:

Fin dal principio del concepimento di quello che avevamo intenzione di fare con questo film e con la relativa scrittura della storia partita più di tre anni fa, ben prima che ci fosse una fusione con Disney, mi è sempre sembrato naturale ragionare in termini di culmine naturale del ciclo narrativo della saga […] E per me, nonché per la maggior parte dei fan, Dark Phoenix è la storyline definitiva, quella più iconica dell’universo X-Men. E non sapevo come avremmo potuto superare Dark Phoenix in questo ciclo […] Volevamo creare una sorta di finale e la possibilità di un nuovo inizio. Ed è quello che facciamo con questo film.

Questa la sinossi:

La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Genosha, per salvare la vita della loro amica.

Nel film troveremo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.

X-Men: Dark Phoenix sarà nei cinema italiani il 6 giugno.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!