Oltre a mostrare la prima scena di It: Capitolo Due , in occasione di una apposita presentazione al CinemaCon 2019, la Warner Bros. ha mostrato al pubblico una piccola anteprima dei film DC in sviluppo. Oltre a(di cui oggi è arrivato il primo trailer ), la major ha svelato alcune scene di

Le sequenze dal film con Gal Gadot sono state introdotte dalla regista Patty Jenkins in un messaggio registrato nel quale ha definito il film particolarmente eccitante perché “Diana ha il pieno controllo dei suoi poteri“. In una scena, Wonder Woman si trova in un centro commerciale e blocca due criminali, mentre un’altra scena mostra Kristen Wiig nei panni di Cheetah e infine Diana che corre per strada a super velocità.

Di Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) è stato mostrato un dietro le quinte nel quale Margot Robbie ha parlato del titolo precisando che adora i titoli lunghi. Quanto al film ha spiegato che all’inizio Harley Quinn non farà parte del gruppo di donne che dà il titolo al film. Tra le scene mostrate, le riprese di un’esplosione, Harley agganciata a un’automobile mentre indossa dei pattini, Maschera Nera che punta la pistola contro qualcuno e il gruppo di cinque donne che cammina verso la cinepresa.

Il film con Gal Gadot diretto da Patty Jenkins arriverà il 5 giugno 2020. Quello il 7 febbraio 2020.

Fonte: CB